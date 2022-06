Annecy : suspicion de cas de piqûres sauvages durant la Fête de la musique

"Un homme est passé derrière notre amie qui dansait au milieu de la foule et _il l’a piquée au niveau de la cuisse_". Devant la tente de la Croix Rouge installée sur le Pâquier à Annecy, Émilie et ses copines sont encore sous le choc. Venues assister à l’un des concerts organisés dans le cadre de la Fête de la musique, leur soirée a été écourtée. "Après la piqûre, dans la panique, elle est tombée. Nous l’avons accompagnée jusqu’aux policiers pour faire un signalement", poursuit l’une des jeunes femmes.

On se sent en sécurité nulle part"- Émilie

ÉCOUTEZ le témoignage d'Émilie. Copier

Plusieurs cas ?

Selon le préfet de la Haute-Savoie, plusieurs cas de piqûres sauvages avec une seringue auraient été signalés ce mardi soir sur Annecy. Alain Espinasse reste cependant prudent et indique que la police doit recenser les plaintes. Ensuite il faudra déterminer si ces cas concernent ou non ce phénomène qui, depuis plusieurs semaines, touche les boites de nuit et les concerts.

à lire aussi Piqûres sauvages : au moins cinq plaintes déposées en Savoie et Haute-Savoie