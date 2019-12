Annecy : trois cambrioleurs aux goûts de luxe interpellés

Haute-Savoie, France

Depuis plusieurs semaines, ils avaient pris l’habitude de cibler les immeubles cossus situés dans le secteur des Galeries Lafayettes et du Pâquier. Jeudi dernier (19 décembre), trois cambrioleurs ont été interpellés par les policiers annéciens de la BAC. Le trio a été repéré à la tombée de la nuit alors qu’il sortait d’un immeuble.

Vingt-deux cambriolages

Lors des perquisitions menées dans leur véhicule et dans leur chambre d’hôtel, les policiers ont découvert plusieurs montres de luxe (dont une estimée à plus de 6 000 euros), un kit permettant de tester la qualité de l’or, 1 000 euros, 1 000 francs suisses et 310 dollars. Les enquêteurs ont également mis la main sur des outils (tournevis, gants…) utilisés lors des cambriolages et un pistolet de calibre 6,35 mm chargé. Selon les enquêteurs, le trio aurait commis au moins vingt-deux cambriolages sur la grande agglomération annécienne. Les trois hommes de nationalité albanaise ont été mis en examen et écroués.