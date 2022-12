Annecy : un agent d'une crèche municipale suspendu de ses fonctions

Dans un communiqué publié mercredi soir, la mairie d'Annecy annonce suspendre un agent qui travaille dans une crèche municipale "pour suspicion de comportements inadaptés et pratiques professionnelles inappropriées". Cet agent est suspendu depuis le lundi 28 novembre selon la mairie. Sans préciser les faits qu'auraient commis cet agent, la municipalité précise qu'un signalement a été réalisé auprès de la Procureure d'Annecy.

Par ailleurs la mairie explique qu'un accompagnement psychologique est mis en place pour les autres agents de la crèche, et qu'il va être étendu aux parents et à leurs enfants, là non plus sans préciser de quelle crèche il s'agit.

