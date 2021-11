Annecy : un ancien cadre du collège Saint-Michel condamné dans une affaire d’agressions sexuelles sur mineurs

Ce mardi 23 novembre, le tribunal correctionnel d’Annecy a condamné un ancien directeur adjoint du prestigieux collège Saint-Michel. Jean-Marie Boasso a été reconnu coupable de deux agressions sexuelles sur mineurs ainsi que de détention, consultation et captations d’images pédopornographiques. Âgé de 53ans, il a écopé de trois années de prison sous bracelet électronique, dont une assortie d’un sursis. Le tribunal lui a également interdit de revenir en Haute-Savoie ainsi que d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs.

"Pour tous les enfants concernés, ce jugement est la reconnaissance du fait qu’ils sont bien des victimes", a déclaré à sa sortie du tribunal le père d’un jeune garçon. L’enquête ouverte en 2018 après le témoignage d’un collégien de Saint-Michel avait conduit les policiers à découvrir 974 images et vidéos à caractère pédopornographiques sur plusieurs ordinateurs et disques durs saisis chez Jean-Marie Boasso. Parmi ces photos, certaines ont été prises par l’ancien directeur adjoint, à l’insu des élèves, au moment des douches dans un centre de vacances géré par l’établissement.

Il est important pour toutes les victimes d'entendre dire que : non ce n'est pas normal et que c'est puni par la loi." - Me Aurélie Zakar, l'une des avocates des parties civiles