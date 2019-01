Annecy : un homme condamné pour avoir transporté des cocktails molotov en marge d'un rassemblement des gilets jaunes

Un homme de 37 ans a été condamné ce lundi après-midi en comparution immédiate au tribunal correctionnel d'Annecy pour avoir fabriqué et transporté des cocktails molotov lors du rassemblement des gilets jaunes à Annecy samedi dernier. Il ecope de six mois de prison avec sursis.

Cocktails molotov, fumigènes, pétards, masques etc. ont été découverts par les policiers en marge de la manifestation des gilets jaunes d'Annecy

Annecy, France

Un homme de 37 ans est condamné à six mois de prison avec sursis ce lundi après-midi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d'Annecy, pour avoir fabriqué et transporté des cocktails molotov et engins explosifs lors du rassemblement des gilets jaunes à Annecy samedi dernier. Le procureur avait requis huit mois de prison avec sursis.

Ce Savoyard originaire d'Entrelacs est marié et père de deux enfants.

Samedi dernier, il a été interpellé avec un autre homme par les policiers d'Annecy, en marge de la manifestation.

Les deux individus étaient remarqués puis interpellés par les policiers après avoir tenté de se débarrasser de plusieurs cocktails Molotov, masques et pétards qui n'ont pas servi pendant le rassemblement.

L'homme a expliqué à la barre qu'il avait fabriqué ces cocktails (voir photo) après avoir participé à une manifestation à Paris au cours de laquelle il avait été choqué par la violence. Il affirme qu'une fois dans la manifestation à Annecy "avec les enfants et les familles [il] a eu un retour à la réalité". A propos des engins explosifs, ce père de famille déclare : "ils n'avaient rien à faire ici. j'ai donc décidé de les cacher dans le faux plafond d'un immeuble de la rue Vaugelas". C'est en allant récupérer ces engins le soir qu'il a été interpellé par les policiers.