Annecy : un motard de la police blessé dans une course poursuite, deux hommes activement recherchés

Haute-Savoie, France

Vers 15 heures ce mardi après-midi, deux motards du commissariat d’Annecy ont pris en chasse un véhicule qui venait de refuser un contrôle routier au niveau du boulevard du Fier. Le conducteur de la voiture, avec à son bord deux passagers, a accéléré et pris la direction d’Annecy-le-Vieux. "A plusieurs reprises, il a fait des écarts pour empêcher les motards de le doubler", indique ce soir un enquêteur.

La course poursuite a durée plusieurs minutes. Au niveau du pont de Brogny, l’un des motards a percuté un véhicule venant en sens inverse et a été projeté au-dessus de la voiture. "Fort heureusement, ces jours ne sont plus en danger", a fait savoir en fin d’après-midi le commissariat d’Annecy. Le policier âgé de 45 ans a été évacué sur le centre hospitalier d’Annecy. Deux des trois occupants de la voiture en fuite ont profité de l’accident pour s’échapper à pied en abandonnant leur véhicule sur place.

Chasse à l'homme

Ce mardi soir, la police et la gendarmerie sont toujours à la recherche du conducteur de la voiture mais aussi de l’un des passagers. Une chasse à l’homme s’est engagée, dans un premier temps avec un hélicoptère et des chiens pisteurs, dans le secteur d’Annecy-le-Vieux. La troisième personne présente dans le véhicule des fuyards a quant à elle été interpellée.