Annecy : un septuagénaire interpellé pour avoir menacé son voisin avec une arme

Un septuagénaire a été interpellé et placé en garde à vue mardi soir pour avoir menacé de mort son voisin à Annecy. Il a exhibé une arme à feu et proféré des insultes depuis sa fenêtre, sur fond de conflit de voisinage dans la commune déléguée de Seynod.

Plusieurs armes découvertes à son domicile

A leur arrivée, les gendarmes ont découvert chez lui un petit arsenal : deux carabines, deux revolvers, un taser, une arbalète, des munitions et divers types de machettes et armes blanches. Remis en liberté, cet homme sera prochainement convoqué devant le tribunal correctionnel pour répondre de menaces avec arme et détention prohibée d'armes de catégorie B.