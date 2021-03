Annecy : un voleur en série de pots d’échappement condamné à de la prison ferme

Un homme d'une quarantaine d'années a été pris en flagrant délit de vol de pots d'échappement dans la rue à Annecy-Cran-Gevrier en début de semaine. Il a reconnu une vingtaine de vol en tout, plus d'autres vols de métaux à Lyon, Bonneville et Annecy.

Si vous avez récemment récupéré votre voiture sans pot d’échappement à Annecy, voilà peut-être la réponse à votre énigme : deux hommes d'une quarantaine d'années ont été pris en flagrant délit de vol de pot d'échappement à Cran-Gevrier en pleine rue, en début de semaine. L'auteur principal - cueilli par les policiers de la BAC alors qu'il était allongé sous une voiture- a reconnu avoir volé une vingtaine de pots catalytiques sur des véhicules en stationnement.

Il été condamné en comparution immédiate à six mois de prison ferme pour ces vols et pour d'autres vols de de métaux commis à Lyon, Bonneville et Annecy. L'autre homme interpellé qui connait visiblement des problèmes d’addiction, sera jugé plus tard.