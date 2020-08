Annecy : une femme reçoit un coup de couteau à la gorge par son compagnon

Une femme de 40 ans gravement blessée à la gorge par un coup de couteau ce mercredi soir à Annecy en Haute-Savoie. L'agression a eu lieu peu après 19 heures, boulevard du Fier.

On ignore pour l'instant les circonstances précises de l'agression, mais c'est son compagnon qui serait l'auteur des coups. Lorsque les pompiers arrivent sur place, ils trouvent l'homme de 40 ans et sa compagne. Elle est gravement blessée et a reçu un ou plusieurs coups de couteau, dont un à la gorge.

Toute de suite, la victime a été transportée au Change, le Centre hospitalier Annecy Genevois. Son pronostic vital était engagé, mais ce n'est apparemment plus le cas ce jeudi matin.

Deux enfants de 3 et 7 ans ont eu aussi été admis à l'hôpital, très choqués. Il pourrait s'agir des enfants du couple, qui ont tous les deux assisté à cette violente agression.