Haute-Savoie : vaste coup de filet anti-drogue à Annecy, neuf personnes interpellées

Une opération de police judiciaire visant à démanteler un trafic de stupéfiants a eu lieu en début de semaine dans le quartier des Teppes à Annecy : 9 personnes, âgées de 16 à 24 ans, ont été interpellées et plus de 166.000 euros ont été saisis.

Dans le milieu de la police, on parle d'une très belle affaire. Lundi dernier, le 28 mars, une vaste opération anti-drogue a eu lieu à l'aube dans un immeuble du quartier des Teppes à Annecy, au 16, rue Léandre Vaillat. C'est un vaste trafic de drogues qui a été démantelé : 166.000 euros en espèces ont été saisis, ainsi que trois voitures, deux motos, des armes et une quantité impressionnante de stupéfiants. Récit de cette opération.

Une centaine de forces de l'ordre

"Cette opération a mobilisé soixante dix policiers de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Haute-Savoie, renforcés pour l'occasion d'une vingtaine d'effectifs de la zone sud-est et du RAID, pour procéder à plusieurs interpellations sur quatre communes en simultané", avec l'appui "d'une unité canine spécialisée dans la recherche de produits stupéfiants de la direction régionale des douanes", indique un communiqué du parquet d'Annecy.

Un chiffre d'affaires supérieur à 10.000 euros par jour

Une information judiciaire pour "trafics de stupéfiants et association de malfaiteurs" avait été ouverte en novembre dernier à la demande du procureur de la République d'Annecy. C'est "un travail d'enquête important qui a permis d'établir l'existence d'un réseau organisé de trafic de stupéfiants avec un point de vente générant un chiffre d'affaires supérieur à 10.000 euros par jour", précise le parquet.

Les trafiquants réalisaient leurs transactions dans les parties communes de l'immeuble, certains guetteurs étaient cagoulés. "Les perquisitions ont permis la découverte de 166.235 euros en espèces, de 12 kilos de résine de cannabis, plus de 2 kilos d'herbe, 367 grammes de cocaïne, des armes et des munitions. Trois véhicules et deux motos ont été saisis ainsi que de la maroquinerie et des montres de luxe".

Sept personnes en détention provisoire

Au total, neuf personnes ont été interpellées (dont deux mineurs), et sept ont été placés en détention provisoire (dont un mineur). Depuis ce coup de filet, une quarantaine de policiers sont présents sur le quartier, jour et nuit, "pour prévenir les troubles et permettre la réhabilitation des immeubles détériorés en lien avec les bailleurs sociaux". Selon le parquet, les policiers mobilisés sur le terrain "reçoivent de nombreux témoignages de riverains, satisfaits de notre présence et de la qualité de vie retrouvée".