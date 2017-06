Annecy : vive émotion au lycée Saint-Michel après l’agression d’une professeure en pleine classe

Jeudi matin, une enseignante du lycée catholique Saint-Michel d’Annecy a été aspergée au visage avec un mélange de farine, œufs et vinaigre. Pour l’instant, on ignore si l’agresseur est une personne extérieure à l’établissement ou fait partie des élèves. La police a ouvert une enquête.

Cela s’est passé durant un cours de mathématiques, dans une classe de terminale du lycée catholique Saint-Michel. Jeudi vers 11 heures, un homme masqué est entré brusquement dans la salle de classe située au 2ème étage de l'établissement. Il a aspergé l'enseignante au visage avec un mélange de farine, d'œufs et de vinaigre. L’agresseur a réussi a prendre la fuite. L’enseignante en état de choc et touchée aux yeux a été conduite aux urgences du centre hospitalier d’Annecy. On ignore toujours l'identité de l'agresseur, qui est "de type lycéen" selon la direction de l'établissement. On ne sait pas si c'est un élève ou une personne extérieure, et on ne connaît pas ses motivations.

"On n'est pas dans une logique de mauvaise blague, on est dans une logique de quelqu'un qui visait spécifiquement cette enseignante." - Bruno Lecoin, directeur du lycée Saint-Michel.

Après cet incident, des groupes de parole ont été mis en place ce vendredi, pour les enseignants et les élèves qui sont "très marqués". "Les lycéens ont été regroupés par niveau de classe dans la salle de conférence de l'établissement pour un temps d'échanges et de paroles. A 10h, l'ensemble des enseignants et les élèves se sont retrouvés dans la cour (...) pour marquer par un moment de silence leur union et leur solidarité", précise la direction du Lycée Saint-Michel dans un communiqué. Une cellule d'aide psychologique a également été mise en place.