Annemasse : six interpellations après la victoire du Maroc face au Portugal

Beaucoup de monde dans les rues en Savoie et Haute-Savoie, ce samedi soir, pour célébrer l'exploit des footballeurs marocains au Mondial en battant le Portugal 1 à 0. Le Maroc devient le premier pays africain à se qualifier pour la demi-finale de la Coupe du Monde. De nombreux supporters marocains sont descendus dans la rue. Ils étaient plusieurs centaines à Chambéry, Albertville, près de 300 à Annecy, une centaine à Thonon-les-Bains et 400 à Annemasse au rond-point de l'Etoile.

Ils ont sorti les klaxons, les drapeaux et les fumigènes pour fêter ce moment historique. Une célébration avec quelques débordements à Annemasse en Haute-Savoie, où six personnes, des mineurs et des jeunes majeurs, ont été interpellées. La vitrine d'un magasin spécialisé dans les produits de fêtes a été brisée pour récupérer des feux d'artifices. La vitrine d'un autre magasin a également été cassée. Une des six personnes est toujours en garde-à-vue ce dimanche midi. La police nationale a également utilisé du gaz lacrymogène pour disperser la foule à Annemasse, après avoir été visée par des tirs de mortiers d'artifice.

A Chambéry, la fête s'est beaucoup mieux déroulée, deux voitures ont tout de même été incendiées au même moment à Chambéry-le-Haut.