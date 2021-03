Annemasse : il transportait 21 kg de cannabis dans un sac

Belle prise pour les policiers d’Annemasse (Haute-Savoie). Fin février, ils ont interpellé un homme qui rentrait chez lui avec un sac contenant 21 kg de résine de cannabis. Lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs ont également saisi deux autres kilos et un pistolet airsoft.

Dans le collimateur des enquêteurs depuis plus d’un mois, le trafiquant était surveillé de près. Ne restait plus pour les policiers d’Annemasse qu’à attendre le bon moment. Fin février, alors que le suspect rentrait de Paris où il s’était réapprovisionné, ils sont passés à l’action. Et bingo. L’homme âgé de 38 ans a été Interpellé alors qu’il rentrait chez lui, un énorme sac dans les mains avec à l’intérieur 21 kg de résine de cannabis.

Pistolet airsoft

Dans son appartement, les policiers ont également découvert deux autres kilos de cannabis ainsi qu’une quarantaine d’ovules contenant 390 grammes de cocaïne. Une arme de type airsoft a également été saisie. Placé en garde à vue puis écroué, il comparaîtra le 25 mars devant le tribunal. Lors de cette enquête deux autres hommes âgés de 29 et 31 ans ont également été interpellés.