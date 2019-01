Annemasse : il tue son ex-femme à coups de couteau et blesse grièvement un autre homme

Haute-Savoie, France

Ce couple qui a eu six enfants était séparé depuis plus semaines, une rupture compliquée avec de nombreuses altercations et plusieurs plaintes déposées de chaque côté. Dimanche en fin d’après-midi, la jeune femme serait venue pour récupérer ses enfants au domicile de son ex-mari (44 ans) et c’est au pied de son immeuble que s’est déroulé le drame.

La mère de famille âgée de 34 ans est venue accompagnée d’un ami. Le ton est rapidement monté entre les deux hommes. L’ex-mari a alors sorti un couteau et poignardé dans un premier temps l’ami de son ancienne compagne puis la jeune femme elle-même. Il serait ensuite remonté dans son appartement où se trouvaient les six enfants du couple pour laver le couteau. Finalement interpellé par les policiers d’Annemasse, il a été placé en garde à vue. La jeune femme n’a pas survécu à ses blessures. Elle est décédée à son arrivée à l’hôpital. La seconde victime, un homme âgé de 50 ans, a été hospitalisée dans un état grave.