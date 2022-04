Annemasse : l'homme qui s'était introduit dans une école catholique identifié

Un jeune homme avait pénétré dans une école primaire catholique d'Annemasse vendredi dernier et s'était introduit dans plusieurs classes. Il a été identifié ce lundi et convoqué par la police.

Les faits remontent à vendredi dernier, le 22 avril au matin. Un jeune homme de 25 ans parvient à s'introduire dans les locaux de l'école primaire catholique La Chamarette, située impasse de La Chamarette, près de la route d'Etrembières, sans être inquiété.

"L'individu a pu rentrer dans l'établissement sans contrôle et il a pénétré dans plusieurs salles de classe, il était alcoolisé", nous précise-t-on. Problème : la police a été alertée seulement plusieurs heures après le début de l'intrusion, ce qui a suscité un certain émoi au sein de l'établissement, et après coup, chez les parents d'élèves.

L'individu, jusqu'ici inconnu des services de police, a pu être identifié ce lundi 25 avril, grâce à l'exploitation de la vidéosurveillance. Convoqué au commissariat, il a reconnu les faits. "Il a expliqué qu'il n'avait pas l'intention de nuire" et qu'il était rentré dans l'école "car il y avait une connaissance".

Le mis en cause sera convoqué prochainement chez le délégué du procureur pour un rappel à la loi.