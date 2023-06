Annemasse : sa fille portée disparue depuis 19 ans, une mère se bat pour connaître la vérité

Des gendarmes de la cellule Diane, la Division des affaires non élucidées, ont procédé ce mardi sous l'autorité du parquet de Nanterre et du pôle "cold-case", à des fouilles dans une maison en rénovation située sur la commune de Port-Launay (Finistère). L’opération entrait dans le cadre de la disparition de Khadidja Bengrine, une jeune femme de 20 ans, originaire d’Annemasse et dont sa famille est sans nouvelles depuis le printemps 2004.

La jeune femme s'était installée en Bretagne avec son compagnon

Selon une source proche de l'enquête, cette Haut-Savoyarde est arrivée à Quimper en mars 2003. Elle a rencontré Philippe C, un ancien légionnaire âgé de 37 ans. Ensemble, ils ouvrent une pizzeria à Quimperlé. Mais Khadidja disparaît quelques mois plus tard. Son compagnon purge actuellement une peine de prison pour le viol de deux mineures.

En mars 2022, le pôle dédié aux affaires non élucidées du parquet de Nanterre s’est saisi de cette affaire. Ces nouvelles investigations permettront-elles de lever le mystère sur la disparition de la jeune femme ? À Annemasse où elle vit toujours, sa mère veut y croire. Dans le salon de son appartement, Djamila montre plusieurs photos de sa fille. "C’est Khadidja, elle est belle." Alors que sa fille s'était installée à Quimperlé avec son conjoint, Djamila dit avoir reçu un coup de téléphone : "Khadidja m'a dit : 'Maman , Philippe il m'arnaque, attends-moi à la gare, je rentre à la maison', souffle sa maman. mais elle n'a jamais revu sa fille.

"Je veux connaître la vérité"

Assise dans son canapé, elle fouille également dans les nombreux papiers qu’elle conserve depuis le jour où la jeune femme a disparu. "Là, sa carte d’étudiante, montre la mère de famille. Elle apprenait la coiffure dans une école à Genève." Pour cette mère de famille, le calvaire dure depuis dix-neuf ans. "Je ne dors plus, c’est dur. Je veux connaître la vérité", souffle-t-elle dans un sanglot. Le parquet de Nanterre n’a pour l’instant fait aucun commentaire sur le résultat des fouilles menées dans cette maison.