Annie Mesnil, victime du scandale des prothèses mammaires PIP : "On voit enfin le bout du tunnel"

C'est un tournant judiciaire dans l'un des plus gros scandales sanitaires de ces dernières années : l'affaire des prothèses mammaires défectueuses PIP, du nom d'une entreprise basée dans le Var et qui depuis a fait faillite. Le scandale avait éclaté en 2011 : des prothèses mammaires remplies d'un gel de silicone non autorisé, 10 fois moins cher mais avec une durée de vie très faible, d'où des ruptures précoces et même des effets irritants. Ce jeudi, la Cour d'appel de Paris a reconnu quasi définitivement la responsabilité de la société allemande TÜV, qui était chargée de certifier ces prothèses mammaires.

Cette décision ouvre la voie à l'indemnisation de quelque 25 000 victimes en France, dont Annie Mesnil, une habitante du Malesherbois âgée aujourd'hui de 72 ans. En 1999, elle avait subi une ablation du sein droit à la suite d'un cancer ; deux ans plus tard, on lui avait posé un implant PIP qu'elle avait dû se faire retirer en juin 2011 car il était déchiré. De 2011 à 2019, Annie Mesnil a été la secrétaire de l'association de défense des porteuses de prothèses PIP.

En quoi cette décision de la Cour d'appel de Paris est-elle fondamentale ?

La justice avait jusqu'ici rendu des décisions contradictoires concernant la responsabilité de la société TÜV : le tribunal de Toulon l'a reconnue coupable dès 2013, mais la Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'avait ensuite dédouanée de toute responsabilité. Là, c'est un jugement ferme (NDLR : la société allemande a toutefois la possibilité de se pourvoir en Cassation), et nous l'espérions car cela ouvre la voie à la fois à l'indemnisation des victimes et à la pleine reconnaissance des faits, même si nous savons que cela prendra encore du temps.

A vos yeux, la responsabilité de TÜV ne faisait aucun doute ?

Evidemment. Leur rôle était de certifier conformes les prothèses mammaires PIP. Or, ils n'ont pas cherché à savoir, par exemple, quels étaient les achats de matière première, s'il s'agissait bien du gel homologué et présent dans le dossier de conception du produit : ils n'ont jamais contrôlé ce genre d'éléments ! Pour nous, il est clair qu'ils n'ont pas effectué leur travail correctement.

TÜV a été condamnée aujourd'hui à indemniser 2 500 victimes, mais cela concerne potentiellement beaucoup plus de monde...

Effectivement, il y a en fait actuellement quatre procédures contre TÜV, je suis pour ma part dans la quatrième procédure, pour laquelle une date d'audience doit être fixée en juin par le tribunal de commerce de Toulon. Nous avons désormais bon espoir, car TÜV Rheinland, c'est une société énorme qui a un chiffre d'affaires colossal et qui sera en mesure de payer des indemnisations, contrairement à l'entreprise PIP qui a fait faillite et dont le PDG Jean-Claude Mas est décédé en 2019.

Jusqu'ici, la plupart des victimes ont été très peu ou pas indemnisées ?

Dans mon cas personnel, j'ai touché environ 2.000 euros, avec l'indemnisation obtenue lors du procès pénal de l'entreprise PIP pour escroquerie, et via Allianz, qui assurait l'entreprise. Cela ne couvrait pas les frais de ma réimplantation, alors que je n'y étais pour rien, j'ai été victime d'un cancer du sein... Au-delà de mon cas personnel, beaucoup de femmes ont dû faire des emprunts, ont fait des dépressions, ou leurs conjoints les ont quittées parce qu'elles avaient trop de problèmes : une future indemnisation fera partie du réconfort.

Pour beaucoup de ces femmes, le préjudice n'a pas été que matériel...

Tout à fait, je pense notamment aux femmes qui avaient effectué une implantation pour des raisons esthétiques et qui ont été méprisées au début de cette affaire. Qu'elles aient la satisfaction de voir qu'elles ne sont plus méprisées, qu'elles sont bien reconnues comme victimes à part entière, c'est très important. L'indemnisation est une chose, la reconnaissance des faits et des responsabilités de ces entreprises est tout aussi nécessaire.

Après 11 ans de bataille judiciaire, vous n'êtes pas découragée ?

Oui et non. Oui, parce que nous avons eu de grosses périodes de doutes en fonction des décisions de justice qui ne nous ont pas toujours été favorables. Mais en même temps non, parce que j'ai toujours considéré que nous étions dans notre bon droit. Les procédures ne sont pas terminées, je n'aurai peut-être pas d'indemnisation avant 2023, on ne peut pas être optimiste à 100% mais cela va dans le bon sens. J'ai aujourd'hui l'impression de voir enfin le bout du tunnel.