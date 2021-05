Anniversaire d'un restaurant dans l'Orne avec des politiques en plein confinement, une enquête ouverte

Pour fêter le premier anniversaire de son établissement, le Sure hôtel by Best Western, plus connu sous son ancien nom d'Hôtel des Voyageurs, le chef étoilé argentanais Arnaud Viel avait vu les choses en grand. Il avait invité une dizaine de producteurs locaux à venir faire découvrir leurs spécialités. Et toute la journée du 13 mars 2021, 400 personnes se sont succédées dans l'établissement.

Toutes ne se sont pas retrouvées au même endroit au même moment. Par vagues successives, il n'y avait pas plus de 50 invités au même moment autour des stands. Mais pour la dégustation, il a bien fallu tomber le masque. Et aujourd'hui c'est ce qui interpelle la justice. Le parquet d'Argentan a donc décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour ouverture irrégulière d'un établissement recevant du public dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et mise en danger de la vie d'autrui.

"C'était un événement de notoriété publique, personne ne s'est posé la question" estime Hervé Morin

C'est l'organisateur qui est visé. Mais la présence de nombreux politiques locaux est épinglée, notamment le président de région Hervé Morin, la sénatrice Nathalie Goulet ou encore le député Jérôme Nury. Mais tous se défendent d'avoir participé à un repas clandestin. "D'abord personne n'était assis" indique Nathalie Goulet. "C'était un événement de notoriété publique, ajoute Hervé Morin, personne ne s'est posé la question et à aucun moment la police n'est venue voir ce qu'il se passait".

Type d'activité formellement interdit selon la préfecture de l'Orne

La préfecture de l'Orne de son côté indique que « ce type d’activité est formellement interdit». Elle précise que selon la réglementation : "L’hôtel-restaurant Les Voyageurs à Argentan est enregistré en ERP de type O (hôtel), N (restaurant) et X (salle sportive spécialisée). En vertu de l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre modifié, ne peuvent accueillir de public : les établissements de type N (restaurants et débits de boissons) ; les établissements de type O (hôtels, pour les espaces dédiées aux activités de restauration et de débits de boissons, à l’exclusion du room service)".

Reste maintenant à savoir ce que la justice en conclura.