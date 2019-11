Un an de gilets jaunes : à Reims, les violences des "black blocs" le 18 mai

Reims, France

Le mouvement des "Gilets jaunes" aura un an ce week-end ! Tout avait commencé le 17 novembre l'année dernière. Dans la ville de Reims, les manifestations se sont globalement déroulées dans le calme, sauf le samedi 18 mai 2019, pour l'acte 27 du mouvement. Ce jour-là, Reims avait été désigné comme ville de rassemblement national. Un millier de manifestants s'étaient retrouvés, mais des black blocks s'étaient mêlés au cortège et ça avait dégénéré.

La manifestation avait pourtant commencé dans le calme, en centre-ville, mais c'était sans compter les "black blocs" : 100 à 150 personnes environ, venues pour casser. Tout a dégénéré rue Voltaire : "On a vu arriver une centaine de personnes cagoulées, avec des casques ou des capuches. On a entendu un grand bruit et on a vu du verre voler quand un individu a mis un grand coup de masse dans la vitrine", témoigne alors Josselin, qui travaille dans une banque. Après l’hyper centre-ville, les casseurs, repoussés par la police, se sont retrouvés place de la République. C'est là que le face à face a duré le plus longtemps, les forces de l'ordre faisant tout pour éviter qu’ils ne retournent dans le centre.

Dès le soir-même, le préfet de la Marne Denis Conus reconnaissait "un échec" : les services de l'Etat savaient que des "black blocs" seraient présents pour cet acte 27, mais ils n'avaient aucune idée de l'ampleur que ça pouvait prendre. Les 200 gendarmes mobiles et CRS mobilisés se sont avérés insuffisants. Bilan de cette journée : 12 interpellations et quelques blessés légers.