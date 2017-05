Annonay : au moins 200 personnes pour l'hommage à Alain, tué par un chauffard

Une semaine après le drame qui a coûté la vie à un homme de 69 ans traîné par une voiture sur plusieurs mètres, la population du nord Ardèche salue la mémoire de cet habitant de Roiffieux. 200 personnes se sont rassemblées ce samedi matin.

Le froid et la pluie n'ont pas découragé les habitants du nord Ardèche, venus rendre ce samedi matin à Annonay , un dernier hommage pacifique à Alain Faure. Plus de 200 personnes se sont réunies a l'angle de l'avenue de l'Europe et de la rue de la Valette où cet habitant de Roiffieux est mort, percuté par un chauffard samedi dernier vers 8h30. Parmi ceux qui étaient là , des amis de la famille, des témoins de la scène mais aussi des commerçants du quartier.

Des bougies et des fleurs sur les lieux du drame © Radio France - Tommy Cattanéo

Les messages de soutien s'affichent pour les proches d'Alain Faure © Radio France - Tommy Cattanéo

Samedi dernier, Alain Faure faisait des courses avec son épouse dans le centre d'Annonay. Une voiture a surgi et renversé le sexagénaire. La Peugeot 307 a roulé plusieurs mètres avec le corps sur le toit. Le retraité est décédé, avenue de l'Europe, 30 minutes après l'arrivée des secours.

Le conducteur, lui, a pris la fuite. Le chauffard présumé a été arrêté jeudi, mis en examen vendredi soir et envoyé en prison.