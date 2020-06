Annonay : erreur humaine sans doute à l’origine de la chute de la grue sur la maison de retraite

Après la chute de la flèche d’une grue sur une partie de la maison de retraite Montalivet d’Annonay qui a fait quatre blessés dont trois résidents, l’enquête avance. L’ouvrier chargé du démontage de l’engin a pu être entendu par les gendarmes. Il reconnait avoir a priori commis une erreur lors du démontage de cette grue. Il explique qu’il n’aurait pas suffisamment fait attention lorsqu’il a retiré les poids destinés à lester l’appareil confirme le parquet de Privas. Mais la magistrate assure également que les investigations doivent se poursuivre afin dé vérifier si d’autre causes ou responsabilités ne sont pas à prendre en compte.

Drame évité à quelques minutes prés

C’est un peu avant 15 h ce 1er juin que la flèche de la grue du chantier d’extension de la maison de retraite Montalivet est tombée sur le toit terrasse de la pièce de restauration collective de l’unité Cantou. Françoise Souliman, la préfète de l’Ardèche, qui s’est rendue sur les lieux ce mardi matin, assure qu’une catastrophe bien pire a été évitée à quelques minutes prés. Car au moment de l’accident il ne restait que trois résidents dans cette pièce alors que de nombreux pensionnaires y étaient présents quelques minutes avant puisque les personnes âgées y prenaient leur repas. Mais à 15 heures la majorité d’entre elles avaient regagné leurs chambres pour la sieste. Trois personnes ont tout de même été légèrement blessées dont une femme qui a dû être transporté dans la soirée de lundi à l’hôpital de Saint-Etienne pour une blessure plus sérieuse au cuir chevelu.

Passage de la commission de sécurité

Depuis l’accident les résidents du Cantou, une dizaine de personnes environ ont été relogés soit dans leur famille soit dans des résidences pour personnes âgées toute proches, notamment à Davézieux. Mais Françoise Souliman souhaite que la commission de sécurité inspecte les lieux des mercredi 3 juin. Il s’agira de vérifier si tout l’édifice a été ébranlé par la chute de la grue, ou si la partie des chambres peut être de nouveau occupée rapidement. L’objectif est de pouvoir réinstaller les résidents au plus vite si c’est possible. Ce sont des personnes pour la plus part désorientées, les faire revenir dans leur environnement habituel au plus vite est nécessaire.