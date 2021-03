Annonay : quatre ans de prison pour un déchainement de violence

"C'est un véritable déchainement de violence". Les premiers mots du président donne ton. Il reprend même les termes d'un enquêteur : "on était à la limite du lynchage". Dans la soirée du 26 février dernier, une quinzaine d'hommes prennent d'assaut un appartement de la cité de la Croze à Annonay.

Les premiers escaladent le balcon et défoncent les volets, brisent la fenêtre et vont ouvrir à des complices qui attendent devant la porte d'entrée. A l'intérieur deux jeunes filles et trois garçons qui sont roués de coups. Coups de point, coups de pieds, coups sur la tête avec une bouteille vide en verre. Le plus jeune des garçons âgés de 16 ans reçoit même un coup de couteau à l'abdomen. Il aurait pu mourir. L'appartement est dévasté.

Quel rôle à joué Mickaël ?

Dans le box des prévenus, Mickaël, 24 ans. Il reconnaît qu'il était bien présent et même qu'il a bien frappé une des deux jeunes filles. Mais sa version est tout autre. Il était dehors avec des amis et il a entendu une musique très forte dans un appartement où il savait que sa cousine était présente.

Ma cousine est très fragile. Elle venait de faire une tentative de suicide. Mickaël, le prévenu.

Mickaël explique que sa cousine est très fragile et il s'est inquiété de cette musique très forte. Il est allé frapper à la porte et c'est un jeune homme torse nu qui lui a ouvert. Le ton est monté très vite et les amis de Mickaël l'ont rejoint.

Seulement voilà, cette version ne correspond pas du tout à celle des victimes qui fait plutôt penser à une expédition punitive : une quinzaine d'homme contre deux jeunes filles et trois jeunes gens.

Vous dites que vous aimez votre cousine et vous la frappez. Le tribunal appréciera si c'est de l'amour ou autre chose. La procureure de la République.

Alors peu à peu l'histoire qui apparaît, c'est que Mickaël n'a pas supporté que sa cousine et son amie passent la soirée avec trois jeunes gens venus de Roussillon (Isère). A-t-il pris la tête de cette expédition punitive ? Difficile à dire. Mais le tribunal semble le penser puisqu'il est allé au-delà des réquisitions de la procureure de la République qui demandait trois ans de prison.

Le tribunal a condamné Mickaël à quatre de prison. Interdiction pour lui de paraître à Annonay pendant cinq ans.

Dans cette affaire, trois autres prévenus ont été condamnés le 4 mars dernier à des peines inférieures.