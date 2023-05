Annonay : un lycée évacué pour une alerte à la bombe

À Annonay (Ardèche), le lycée professionnel privé Marc-Seguin a été évacué ce mardi 2 mai à la mi-journée. En fin de matinée, l'un des élèves a reçu sur sa messagerie Educnet un texte menaçant de faire exploser l'établissement précisément à 16 heures le jour-même. Il a d'abord prévenu sa mère qui a ensuite alerté les gendarmes. Ce sont eux qui ont ensuite demandé l'évacuation du lycée.

ⓘ Publicité

Les plus de 600 lycéens et le personnel ont été évacués et sont restés sur le point de regroupement à l'extérieur jusqu'après 16 heures. Une douzaine de gendarmes (PSIG et COB) ont été mobilisés pour fouiller l'établissement de fond en comble et lever le doute. De son côté, le service informatique du lycée a rapidement indiqué qu'il s'agissait vraisemblablement d'un piratage.

Certains élèves qui avaient encore cours sont retournés dans leur classe en fin d'après-midi. Les autres sont retournés chez eux.