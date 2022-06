Annulation des fêtes de la Saint-Jean à Horgues après l'arrivée de 200 caravanes

Les fêtes de la Saint-Jean sont annulées dans un village de Bigorre, à Horgues. Le maire l'a annoncé mercredi après l'arrivée de 200 caravanes sur un terrain de la commune. Jean-Michel Ségneré explique que depuis mardi midi "la population de Horgues a doublé". Selon l'élu, le problème n'est pas nouveau même si ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui s'installent. Cette fois-ci ce sont des gens du voyage, une communauté d'évangélistes.

Ils sont sur le terrain de foot où devaient avoir lieu les activités dans le cadre des fêtes de la Saint-Jean. Le comité des fêtes de Horgues qui a tout organisé est écœuré. Théo Vergès est le président : "Il y a beaucoup de déception, on a quand même passé plusieurs semaines à l'organiser. [...] On devait s'occuper des activités. Il y a aussi les entreprises qu'on devait faire travailler et du jour au lendemain, tout est annulé. Parce que des personnes nous en empêchent."

Théo Vergès, président du Comité des fêtes de Horgues Copier

Même sentiment pour le maire de Horgues, Jean-Michel Ségneré liste les nombreuses conséquences : "Les festivités prévues sur cette esplanade sont annulées. Il y avait un mariage organisé le week-end prochain, il a fallu trouver une solution de repli." Par ailleurs, le maire souligne que "ces installations ne sont pas faites pour ça" et se demande comment il remettra tout en état. Enfin, l'élu regrette que les habitants soient "excédés". Le maire et le comité des fêtes souhaitent que la préfecture se saisisse du dossier mais la préfecture des Hautes-Pyrénées nous a indiqué qu'il n'y aurait "aucun commentaire sur le sujet".