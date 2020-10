Anthony Mariani, de retour sur le rallye des Bauges pour le fils de ses amis disparus en 2017

Anthony Mariani et Emilie, propriétaire de la voiture dans laquelle il sera lors du rallye des Bauges ces samedi et dimanche.

"Quand un gamin de quatre vous dit ça, ça vous prend aux tripes" raconte Anthony Mariani, quelques heures avant de remonter dans une voiture pour le rallye des Bauges 2020. Il est encore marqué par le dramatique accident survenu il y a trois ans et qui a emporté un couple d'amis. Mais le fils de Romain et Alison, Ezio, quatre ans, a réussi à le convaincre.

Quand on a fait les reconnaissances et que je suis passé sur ce virage là, ça m'a tout de suite fait un petit haut-le-cœur - Anthony Mariani

"Quand Ezio m'a dit, Anthony, c'est quand que je vois ta voiture, et ben je lui ait dit qu'Anthony allait peut-être faire le rallye à papa et à maman" raconte Anthony Mariani, encore ému par ce qu'il s'est passé il y a trois ans. "Et puis il m'a dit, oui oui, il faut que tu fasses le rallye à papa et à maman. Donc vous faites tout pour y participer" continue-t-il.

Je ne l'ai pas fait avant parce que je ne me sentais pas capable de repasser sur les lieux en étant au volant

"J'ai discuté avec sa famille, son oncle, sa tante et ils m'ont tous dit d'y aller, qu'ils seraient là pour m'encourager" dit encore Anthony. Avec sa participation, il veut rendre hommage à ses amis. "Leur dire qu'on est là, on continue de vivre et qu'ils veillent sur nous depuis leurs nuages" lâche-t-il encore. Même s'il l'avoue, au moment de faire la reconnaissance du circuit, "au moment de passer sur le fameux virage, j'ai eu un haut-le-cœur" conclut-il.