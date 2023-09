Anti-bassines : le procès des organisateurs des manifestations de Sainte-Soline suspendu jusqu'au 28 novembre

"On va continuer à se battre". Avant le début de l'audience ce vendredi au tribunal de Niort, les neuf prévenus avaient annoncé la couleur face à leurs partisans rassemblés depuis le matin. Pas question de désarmer pour les anti-bassines qui ont dénoncé un "procès politique" .

Après plus de huit heures de débats dans une petite salle surchauffée et sans climatisation, le procès de ces syndicalistes et militants écologistes jugés pour avoir organisé des rassemblements interdits contre les "bassines" à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) en mars 2022, octobre 2022 et mars 2023 , a finalement été suspendu jusqu'au 28 novembre à 09h, en raison de la longueur des débats.

Le procureur Julien Wattebled a donné son aval pour "la sérénité des débats". Il a déclaré ne pas pouvoir "convenir que les avocats de la défense plaident à minuit". Les neuf prévenus ont quitté la salle d'audience pour se diriger vers les grilles du palais de justice où les attendaient des militants venus les soutenir avec des flambeaux.

Cinq prévenus - Benoît Feuillu et Basile Dutertre, militants des Soulèvements de la Terre, Benoît Jaunet et Nicolas Girod, représentants de la Confédération paysanne, ainsi que Julien Le Guet, porte-parole du collectif "Bassines non merci" - comparaissaient pour la manifestation du 25 mars. Trois d'entre eux sont aussi jugés pour la manifestation précédente du 29 octobre, de même que deux syndicalistes de la CGT et de Solidaires, David Bodin et Hervé Auguin. Ils encourent six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende.

Deux autres prévenus comparaissaient pour violences, vol et dégradations en lien avec les manifestations. La justice reproche enfin à certains d'avoir refusé un relevé d'empreintes génétiques.

Sophie Binet, la patronne de la CGT, est venue soutenir les prévenus poursuivis au tribunal de Niort. © Radio France - Irène Prigent

En octobre et en mars, les deux rassemblements interdits par les autorités avaient largement dégénéré, des manifestants comme des policiers et des gendarmes avaient été blessés, la stratégie des forces de l'ordre dénoncée et Gérald Darmanin avait annoncé la dissolution du groupe Les Soulèvements de la terre (dissolution suspendue par le Conseil d'État ).

