Anti-bassines : une relaxe et quatre condamnations à du sursis pour la manifestation de Mauzé-sur-le-Mignon

Un prévenu relaxé, quatre condamnés ce vendredi 6 janvier au tribunal de Niort pour des dégradations ou des violences lors de la manifestation du 22 septembre 2021 sur le chantier de la bassine de Mauzé-sur-le-Mignon . Les quatre hommes condamnés, âgés de 31 à 60 ans, écopent de peines allant de deux mois à six mois de prison avec sursis. Les deux qui ne sont pas des Deux-Sèvres ont interdiction de paraître dans le département pendant deux ans. Et pour les deux qui habitent en Deux-Sèvres, ils n'ont pas le droit de se rendre à Mauzé-sur-le-Mignon et Sainte-Soline pendant également deux ans. Lors de cette manifestation, trois gendarmes avaient été blessés, une pelleteuse et un groupe électrogène endommagés.

