Anti2010 : Les gendarmes du Finistère appellent à la vigilance sur les réseaux sociaux

Le harcèlement scolaire prend appui sur tellement de détails qu'il est impossible de tous les énumérer : couleur de cheveux, de peau, profession des parents, particularité physique, nom de famille...

Harcèlement sur les élèves nés en 2010

Cette fois, c'est l'année de naissance qui donne lieu à des "moqueries et des menaces virtuelles sur Tik Tok" le réseau social prisé des plus jeunes, précisent les gendarmes du Finistère, mais aussi à des "insultes." Les victimes ? Les élèves de sixième fréquemment débarqués au collège, nés en 2010. Ils en font les frais notamment via le hashtag #Anti2010.

"C'est complètement stupide" répond le Ministre de l'Éducation nationale qui entend lancer le mouvement "Bienvenue en 2010", pour que l'emportent "les valeurs de fraternité et pas la bêtise."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le phénomène existe aussi en Bretagne, les gendarmes rappellent les numéros d'urgence :

"Le harcèlement est une infraction punie par la loi", rappellent les gendarmes.