Antibes : des policiers menacés par un individu armé d'une machette

Il est environ 1h du matin ce vendredi 12 novembre quand 5 policiers nationaux sont appelés pour un tapage nocturne dans une copropriété d'Antibes. Dans l'un des appartements, plusieurs personnes sont rassemblées et jouent de la musique. Une guitare est notamment branchée sur un amplificateur. Lorsque les policiers arrivent, un de ces musiciens sort une machette et menace les policiers avec en leur lançant : "barrez-vous n'approchez pas".

2 policiers blessés, 3 jours d'ITT pour chacun

Les policiers demandent alors à l'individu de baisser son arme, mais celui-ci refuse. Les agents procèdent à son interpellation mais l'individu se rebelle et tente d'étrangler un des policiers. L'homme est finalement maitrisé à l'aide d'un pistolet taser mais deux policiers sont blessés. Trois jours d'ITT leur seront diagnostiqués à cause de blessures aux mains, aux phalanges et à la nuque.

L'agresseur présumé devrait passer ce lundi 15 novembre en comparution immédiate au tribunal de Grande instance de Grasse pour "menaces avec arme et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique" et "délit de rébellion".

UNITE SGP Police FO demande le reclassement en "secteur difficile" de l'Ouest des Alpes-Maritimes

"Ca comme à faire beaucoup à l'ouest du département. On demande toujours plus de moyen et un reclassement en secteur difficile pour l'Ouest du département. C'est aussi difficile pour nous d'intervenir dans cette zone que d'intervenir à Nice", commente ce matin Laurent Martin de Fremont, le délégué national d'Unité SGP Police FO.