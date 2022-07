Un homme tire au pistolet chargé à blanc depuis son balcon à Antibes

C'est un policier qui n'était pas en service qui constate et localise un homme sur son balcon en train de tirer avec un pistolet. On est en pleine ville d'Antibes et l'homme tire depuis chez lui, armé d'un pistolet automatique 9mm. Alors certes les balles sont à blanc, des cartouches inertes, mais l'émoi est tout de même grand. Alertés par leur collègue, des policiers nationaux vont interpeller le tireur. Il était dans un état d'ivresse avancé.