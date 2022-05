Anticor attire l'attention de la justice sur les conditions de vente d'un terrain à Vals-les-Bains

Dans un courrier daté du 26 avril, l'association Anticor détaille les conditions de vente d'un terrain sur la commue de Vals-les-Bains. L'association estime qu'il y a dans ces ventes successives plusieurs points sinon suspects du moins à éclaircir. L'association a donc transmis ce courrier au parquet de Privas.

Un terrain dont la valeur double en 4 ans

Tout commence par une promesse de vente d'un terrain nu et inconstructible sur les communes de Vals-les-Bains et Saint-Andéol-de-Vals. Son prix est estimé à 50 000 €. Quatre ans après ce terrain qui appartient en partie à une adjointe au maire de Vals est bien vendu. Son prix 100 000 €. Il faut dire qu'entre temps, le terrain a été reclassé constructible ce qui modifie sa valeur. Dans quelle conditions ce terrain est-il devenu constructible ? C'est la question que se pose Anticor. Qu'un membre du conseil municipal vende un terrain devenu constructible par une décision du conseil municipal n'est pas illégal, encore faut-il respecter des règles très strictes.

Une SCI bien opaque

Et l'acheteur, c'est une société civile immobilière (SCI) Serremie dont le gérant est un proche de l'ancien maire et on n'en saura pas plus. Car la SCI a son siège à Monaco et dans la Principauté, le secret s'applique aux membres des SCI.

La SCI en revend la moitié à un bailleur social pour 100 000 €. Le prix du terrain a à nouveau doublé. Rien de plus normal puisque le terrain a été viabilisé par la commune. On peut comprendre que la commune mette la main à la poche pour une construction de logements sociaux. Mais évidemment cette viabilisation sur deniers publics profite également opportunément à la deuxième partie du terrain vendu par la SCI à des particuliers.

L'association Anticor en communiquant ce dossier à la justice cherche à savoir qui sont les membres de la SCI.

Le dossier a donc été transmis au parquet de Privas et ce sera à lui d'en apprécier la légalité, c'est-à-dire de ne pas lancer d'investigations ou de déclencher une enquête préliminaire.