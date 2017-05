Antiterrorisme : l'homme arrêté le 2 mai à Roanne serait le meneur d'un groupe radicalisé

Au total cinq jeunes âgés de 17 à 24 ans avaient été arrêtés à Rouen (Seine-Maritime), Villeneuve d'Ascq (Nord) et Roanne (Loire) ce mardi. On en sait désormais un peu plus sur le suspect arrêté à Roanne : un homme âgé de 20 ans considéré par les enquêteurs comme le meneur du groupe radicalisé.

Jusqu'à présent rien n'avait filtré sur cette opération menée mardi matin à Roanne car l'enquête est directement pilotée par le parquet de Paris, mais on en sait désormais un peu plus...Les suspects sont au nombre de cinq au total, quatre hommes( dont deux demi-frères) et une jeune femme âgés de 17 à 24 ans. Ils ont été repérés par les services anti-terroristes grâce à une vidéo d'allégeance au groupe État islamique diffusée sur Internet et des échanges via la messagerie cryptée "Telegraph" faisant craindre aux enquêteurs la préparation imminente d'un attentat sur le sol français.

L'homme arrêté à Roanne est considéré comme le meneur du groupe

De fait, lors de la perquisition menée au domicile de l'un des suspects, dans une commune proche de Rouen, quatre armes de guerre ont été saisies dont deux fusils mitrailleurs de calibre 7,65 et deux pistolets 9mm. Arrêté à Rouen, son demi -frère, le plus jeune de la bande est soupçonné d'être l'auteur de la vidéo d'allégeance à Daesh. Quant a l'homme arrêté le mardi 2 mars au matin à Roanne, il est âgé de de 20 ans à peine et selon les enquêteurs il serait le meneur de ce groupe radicalisé.. Les garde à vue des cinq suspects ont été prolongées de 48H hier soir pour être interrogés par les hommes de la section antiterroriste de la police judiciaire à Paris.