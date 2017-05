Antiterrorisme: le jeune homme arrêté le 2 mai à Roanne a été mis en examen et incarcéré

Cet homme âgé de 20 ans qui habitait chez ses parents quartier Fontquentin est un proche du djihadiste et propagandiste de daesh Rachid Kassim abattu en Irak en février. Suspecté d'être le meneur d'un groupe radicalisé, le jeune roannais a été mis en examen par la parquet antiterroriste de Paris.

Selon les enquêteurs de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, il serait un proche de Rachid Kassim, le djihadiste roannais et propagandiste de Daesh abattu fin février en Irak. Le jeune homme serait également le meneur d'un groupe de jeunes de 17 à 24 ans, issus de différentes régions françaises. Tous ont été arrêté mardi 2 mai au cours d'une opération coordonnée à Rouen (Seine-Maritime), Villeneuve d'Ascq (Nord) et Roanne (Loire) aprés avoir été repérés par les services anti-terroristes grâce à une vidéo d'allégeance au groupe État islamique diffusée sur Internet et des échanges via la messagerie cryptée "Telegraph". Il sont soupçonnés d'avoir voulu préparer un attentat imminent sur le sol français. Lors des perquisitions quatre armes de guerre ont d’ailleurs été saisies chez l'un d'entre eux à Rouen. Désormais placé en détention provisoire, le jeune Roannais dont l'ordinateur et les téléphones portables ont été saisis pour analyse devra s'expliquer face aux enquêteurs de la sous direction antiterroriste du parquet de Paris.