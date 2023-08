Anto Simonu Moretti agressé en prison.

Anto Simonu Moretti a été agressé en prison.

ⓘ Publicité

L'homme est en détention provisoire, à la prison des Baumettes, dans le cadre d'une affaire de "blanchiment en bande organisée". Il a été agressé par une dizaine d'autres détenus, dont certains armés de couteaux selon son avocat Me Damien Benedetti : "mon client va bien, il est solide, mais aujourd'hui l'administration pénitentiaire parle de le placer à l'isolement pour sa propre sécurité", s'emporte l'avocat, "on punit la victime et non ses agresseurs"...

Demande de transfert à Borgo

Une demande de transfert à la maison d'arrêt de Borgo a été renouvelée aujourd'hui (vendredi) "même si toutes les demandes de rapprochement que nous avons effectuées jusqu'ici sont restées lettre morte, malgré des avis favorable du magistrat instructeur" conclut Me Benedetti.