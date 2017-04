Affaire du petit Antoine : le procureur de Clermont justifie les mises en examen

Eric Maillaud est venu expliquer ce jeudi les mises en examen d'Alexandrine Brugerolle de Fraissinette et de Sébastien Ribière. Tous deux ont été mis en examen pour homicide involontaire. Un rebondissement après les révélations d'un ex-codétenu de l'ancien beau-père d'Antoine.

La mère d'Antoine et son ex-compagnon ont été mis en examen mardi pour homicide involontaire. La piste d'une ingestion accidentelle de drogue est aujourd'hui retenue.

Ces mises en examen sont intervenues un peu plus de deux semaines après des révélations faites par un ex-codétenu de Sébastien Ribière, l'ancien beau-père. Ce dernier lui aurait confié qu'Antoine, 6 ans, était décédé après avoir absorbé de la drogue qui traînait dans l'appartement du couple. Il lui aurait indiqué avoir ensuite enterré le corps. La mère et l'ex compagnon ont été mis en examen pour homicide involontaire par manquement délibéré, recel de cadavre, mais aussi modification de l'état des lieux d'un crime et dénonciation mensongère.

Des éléments inédits dans ces déclarations

Mercredi, pendant plus de 40 minutes de conférence de presse, Eric Maillaud, le procureur de la république de Clermont-Ferrand a justifié ces décisions des deux juges d'instruction qui sont aujourd'hui en charge du dossier. "Pour la première fois dans ce dossier, on a des éléments qui laissent à penser qu'il y a eu décès accidentel, dissimulé et camouflé par M. Ribière et Mme Brugerolle. Ce sont des charges qui doivent être vérifées" explique Eric Maillaud le procureur de la république.

C'est un tournant dans ce dossier. De nombreux et nouveaux actes d'enquête vont donc être prochainement effectués. Par ailleurs, la cellule de la gendarmerie constituée spécialement dans le cadre de cette affaire va être renforcée.

Les avocats de la défense vont contester ces mises en examen

Les avocats de la défense, eux, ne cachent pas leur colère. "La justice a toujours été dans l'idée que nos clients étaient coupables. Aujourd'hui il y a un témoin providentiel, miraculeux. Il permet de justifier ce qui a été fait pendant des années" s'insurge Jean-François Canis, le conseil de Sébastien Ribière.

Jean-Francois Canis, l'avocat de Sébastien Ribière © Radio France - Olivier Vidal

Les avocats dénoncent la méthode : une mise en examen après les déclarations d'un ex-codétenu, ce dernier, "toxicomane, condamné à de multiples reprises" et aujourd'hui à nouveau incarcéré, qui pourrait "tirer avantage de ses déclarations pour d'éventuelles remises de peine". Des insinuations démenties par le procureur Eric Maillaud.

Dans ce dossier, la justice a failli" Anne-Laure Lebert, avocate d'Alexandrine Brugerolle de Fraissinette

Pour Anne-Laure Lebert, avocate de la mère d'Antoine (qui a été entendue pendant plus de quatre heures mardi matin), l'enquête a basculé : "Aujourd'hui on vient nous dire que l'enfant est mort. Finalement, c'est un dossier qui se conclut avec un résultat qui est contraire à tout bon sens. Cela permet de clôturer le dossier."

Le conseil de la mère du petit Antoine, Anne-Laure Lebert © Radio France - Olivier Vidal

Les avocats de la défense vont déposer dans les prochains jours des requêtes en annulation de ces mises en examen devant la cour d'appel de Riom.

L'enquête, elle, va se poursuivre avec dans un premier temps l'audition par les juges de Sébastien Ribière, il avait usé de son droit au silence mardi. Une confrontation avec l'ex-codétenu pourrait être aussi rapidement organisée.