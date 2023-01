Antoine Battut, co-entraineur de Bayonne, poursuivi pour "violence sur personnel de santé"

Antoine Battut devra répondre de "violence sur personnel de santé", le 23 février prochain, devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne. Le technicien du club de rugby de l' Aviron Bayonnais , en charge de la touche, est poursuivi en justice pour avoir agressé un infirmier du service des urgences de la clinique Aguilera à Biarritz, le 23 aout 2022. L'établissement de santé s'est constitué partie civile dans cette affaire afin de défendre ses intérêts et ceux de ses employés.

L'ancien troisième ligne et capitaine des Ciel et blanc est mis en cause dans une affaire de violence aux côtés de Cyril Gomez, ancien préparateur physique du club. Les deux hommes, à l'issue d'une soirée festive et alcoolisée, avaient rejoint les urgences de la clinique où l'un de leurs amis avait été transporté par les pompiers suite à un accident de scooter. La victime devait y être soignée.

C'est à ce moment-là que les choses vont tourner au vinaigre. Le protocole Covid interdisant aux visiteurs d'accéder aux box des patients et à la salle d'attente, les deux hommes ont perdu leur sang-froid. Ils n'ont pas voulu se plier au protocole et le ton est rapidement monté avec le personnel de santé. Un infirmier, venu les rappeler à l'ordre, a été frappé. Devant les enquêteurs du commissariat de Biarritz, Antoine Battut a reconnu les faits. Il s'était excusé rapidement . Devant le tribunal, il risque au maximum trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.