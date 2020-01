Antoine Pes et Franck Paoli se sont rendus ce mardi après-midi auprès des autorités judiciaires. Ils étaient recherchés à la suite de leur condamnation dans le dossier de la cache d'armes d'Ajaccio

Procès de la cache d'armes d'Ajaccio: Antoine Pes et Franck Paoli se sont rendus

Les deux hommes avaient été condamnés à 10 et 5 ans de prison dans le dossier de la cache d'armes d'Ajaccio

Corse, France

Antoine Pes et Franck Paoli avaient été condamnés respectivement à 10 ans et 5 ans de prison la semaine dernière, par le tribunal correctionnel de Paris qui jugeait le dossier dit de "la cache d'armes" d'Ajaccio. Les deux hommes ne s'étaient pas présentés à l'audience le dernier jour du procès. "Ils se sont rendus auprès du procureur de Bastia afin de se faire notifier leur mandat d'arrêt et d'être incarcérés à la maison d'arrêt de Borgo", a expliqué Eric Barbolosi, avocat d'Antoine Pes.

"Il était hors de question pour eux de se voir notifier un mandat d'arrêt à Paris et d'être incarcérés en région parisienne", poursuit Me Barbolosi.

Les deux hommes devraient être placés en détention à la prison de Borgo dès aujourd'hui.