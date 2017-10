Antoine Sollacaro, 5 ans après, un assassinat non élucidé

5 ans jour pour jour, après l'assassinat du bâtonnier, le barreau était réuni sur le parvis du palais de justice d'Ajaccio. Comme tous les ans depuis le 16 octobre 2012, l'hommage et les questions.

Le matin du 16 octobre 2012, Antoine Sollacaro était exécuté par deux hommes à moto dans une station-service de la route des sanguinaires à Ajaccio.

Une affaire qui n'est toujours par résolue. Un comble? Oui certainement quand il s'agit d'une affaire où la victime représentait en Corse et au-delà l'image de l'avocat, épris plus que tout de justice.

"il y a eu un barreau avant la tragédie, il y a un barreau après."

Les mots de l'actuel bâtonnier, Jean-François Casalta, retranscrivent un sentiment de fracture, une blessure qui ne se referme toujours pas parmi les avocats réunis sur le parvis du palais de justice. Le bâtonnier qui lit un texte court. "nous sommes tous là aujourd'hui pour signifier à la société notre refus de cette violence aveugle dont chacun peut être victime". Et le bâtonnier exprime la crainte "que cet homicide ne s'ajoute à la longue liste des meurtres inexpliqués, comme trop souvent en Corse."

"Antò, ùn ci scurdaremi mai di tè!"

L'hommage du barreau d'Ajaccio. - Thibault Quilichini.

"Une envie de faire un deuil qui est difficile voire impossible"

Le barreau d'Ajaccio est constitué de nombreux jeunes avocats , qui ne cachent pas leur respect et admiration pour leur confrère assassiné, parmi ces avocats ce lundi sa fille, Anna-Maria Sollacaro."En famille nous sommes dans l'expectative, les questions que nous nous posions le 16 octobre 2012 nous nous les posons toujours aujourd'hui" dit la jeune avocate.

Anna-Maria Sollacaro, "une envie de faire un deuil qui est difficile" Copier

"Si une cour d’assises venait à statuer sur l’affaire de notre père et mari bien entendu nous serons présents."dit Maitre Anna-Maria Sollacaro.

Maître Antoine Sollacaro assassiné le 16 octobre 2012. © Maxppp - maxpp

L'assassinat de maître Antoine Sollacaro avait suscité une vive émotion dans la société corse, cette affaire suivie quelques jours après de l'assassinat d'une autre personnalité, Jacques Nacer, à l'époque président de la CCI d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, avait déclenché une vive réaction au plus niveau de l’État, mais quatre années sont passées, et aucune de ces deux affaires n'est résolue.