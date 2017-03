Belgique : un Français tente de foncer dans la foule avant d'être arrêté par la police à Anvers

Un Français a été arrêté ce jeudi après avoir tenté de foncer en voiture dans la foule sur la principale artère commerçante d'Anvers, en Belgique. Aucun blessé n'a été déclaré pour le moment. La capitale de la Flandre est placée en "vigilance renforcée".

Un Français a été arrêté ce jeudi après avoir tenté de foncer dans la foule sur la principale artère commerçante d'Anvers avec un véhicule immatriculé en France, a annoncé la police belge, précisant que la capitale de la Flandre (nord de la Belgique) était placée en "vigilance renforcée". Pour le moment, aucun blessé n'a été signalé. Le parquet fédéral belge, en charge des affaire terroristes, a été saisi de l'enquête. Le conducteur de la voiture est un Français de 39 ans, domicilié en France, et plusieurs armes dont un fusil ont été découvertes dans son véhicule, a annoncé le parquet fédéral belge.

#Anvers Dans le coffre du véhicule: un riot gun et un bidon contenant un produit encore indéterminé https://t.co/qk4ncN53fE pic.twitter.com/DHaZ6T7N1o — Le Soir (@lesoir) March 23, 2017

Le conducteur arrêté après une course-poursuite

"Le véhicule roulait à grande vitesse sur le Meir (l'artère), donc les gens devaient sauter sur le côté", a déclaré le chef de corps de la police d'Anvers, Serge Muyters, lors d'un point presse. Son conducteur, "un homme d'origine nord-africaine" qui portait une "tenue de camouflage", a été arrêté à l'issue d'une course-poursuite dans le centre de la ville, a-t-il précisé. Dans le coffre de la voiture, les enquêteurs ont retrouvé "des armes blanches, un riot gun et un bidon contenant un produit encore indéterminé", a précisé le parquet. Le Meir est l'une des artères commerçantes les plus fréquentées de Belgique, et attire nombre de touristes venant des Pays-Bas tout proches.

Un possible attentat terroriste ?

Cet incident, décrit par le maire d'Anvers, Bart De Wever comme un "possible attentat terroriste" selon l'agence Belga, intervient au lendemain d'un attentat à Londres revendiqué par le goupe Etat islamique, dans lequel trois personnes sont mortes dont deux fauchées par un véhicule 4x4.