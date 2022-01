Anxiété liée à l'amiante : décision ce vendredi pour 242 ex-salariés de La Halle à Issoudun

C'est une décision attendue par 242 anciens salariés de La Halle à Issoudun : les Prud'hommes rendent leur décision concernant le demande de reconnaissance du préjudice d'anxiété lié à l'amiante ce vendredi 7 janvier. Certains salariés ont été exposés pendant 30 ans à ce matériau dangereux. La décision avait été mise en délibéré après l'audience hors-normes du 12 octobre dernier à la Cité du Numérique de Châteauroux. Au total, plus de 3 millions d'euros sont réclamés.

Une exposition à l'amiante pendant des années

La présence d'amiante sur le site de La Halle à Issoudun était connue depuis 2010 par la direction, les salariés ont pourtant continué à y travailler jusqu'à la fermeture fin 2019. Le matériau dangereux a été détecté dans plusieurs ateliers (le 1 et le 2) dans des taux deux fois supérieur au maximum légal (selon des mesures effectuées en 2019), mais aussi sur le quai extérieur. La présence de l'amiante n'est pas contestée, c'est la question de son lien avec l'anxiété qui s'est retrouvée au centre des débats lors de l'audience du 12 octobre.

Comment prouver le préjudice d'anxiété ?

En effet, selon l'avocat qui défend les liquidateurs du site de La Halle, maître Fender, il y a peut-être bien de l'anxiété chez certains anciens salariés, mais les preuves médicales de cette angoisse ne sont pas assez étayées pour l'ensemble des salariés. C'est en tous cas la ligne qu'il a défendue pendant l'audience.

En face, l'avocat des salariés, maître Daniel Guiet, a, au contraire exposé la difficulté d'attester de cette manière du préjudice d'anxiété : "Il s'agit d'un préjudice psychologique, difficile matériellement de ramener la preuve. Et même quand j'ai un certificat médical, on me dit : 'ca n'est pas parce qu'ils sont anxieux que c'est forcément lié à l'amiante. Donc vous voyez, on se trouve dans une impossibilité matérielle d'apporter des preuves concrètes, alors qu'il y a une évidence" s'était agacé l'avocat à la fin de l'audience.