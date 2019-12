Aoste : une barque se renverse sur le Rhône, un homme est recherché, son fils est sain et sauf

Aoste, France

Il était 8h30 jeudi matin quand les pompiers ont reçu un appel. Une barque venait de chavirer sur le Rhône, à Aoste (Isère). A son bord, deux chasseurs, un père, d'une soixantaine d'années et son fils de 35 ans. Ils avaient un permis pour chasser le gibier d'eau.

On ne sait pas pourquoi l'embarcation s'est renversée. Le fils a tenté de maintenir son père hors de l'eau pendant un temps, puis il l'a lâché. Il a réussi à rejoindre la berge et il a donné l'alerte.

Les eaux du fleuve sont hautes en ce moment

Sur place, 50 pompiers des départements de l'Isère, de la Savoie et de l'Ain, une équipes de huit plongeurs. Ils sondent les eaux du Rhône, qui est très haut en ce moment, selon le maire d'Aoste qui est sur place et que nous avons pu joindre. "Çà bougeait pas mal ce matin sur le Rhône, çà brassait. Avec les pluies et la fonte des neiges, le niveau est haut en ce moment" a expliqué l'édile.

Pour l'instant, seule une rame a été retrouvée

Un équipe cynophile inspecte également les berges. Pour l'instant, pas de trace du chasseur, ni de l'embarcation. Seule une rame a été retrouvée. Le fils, très choqué, a pu être entendu rapidement par les gendarmes de Morestel, chargés de l'enquête.