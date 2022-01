Risque d’effondrement rue de Bourgogne à Orléans : ils ont pu récupérer quelques affaires

« J’ai pris des chemises parce que je n’en avais plus, des vêtements et produits ménagers » Léandre, 22 ans et habitant d’un appartement dans le secteur évacué de la rue de Bourgogne.

En face de chez lui, les numéros 19 et 21 de la rue qui menacent de s’effondrer. Il y a plus d’une semaine, il a donc dû quitter son appartement à la hâte. « On m’avait dit que c’était pour deux ou trois jours » explique-t-il. Parti avec peu de vêtements, il a dû s’adapter « j’ai fait mes lessives à la main, dans le lavabo de l’hôtel avec un savon de Marseille » s’amuse-t-il « et puis je les ai fait sécher sur une chaise à côté d’un radiateur ».

L'espoir d'un retour rapide

Pour cet étudiant qui fait la majeur partie de ses cours à distance, l’hôtel n’est pas idéal : « manger au restaurant tous les jours ça commence à faire cher ». Il a donc demandé à la ville d’être transféré dans un appart-hotel, ce qui a été accepté : « pour pouvoir vivre un peu plus normalement et cuisiner » espère-t-il.

Hervé et Sylvie ont eu aussi pu récupérer l’essentiel « les vêtements, mais aussi les papiers importants, passeports, papiers d’assurance, de la maison » raconte Sylvie à la fin du temps imparti. « Je ne fais pas de listes d’habitudes, mais là je me suis fait violence » précise-t-elle, avec un objectif : ne rien oublier. « On espère revenir vite, parce qu’on n’a pas pris les shorts pour cet été … » ironise Hervé « j’essaye de prendre ça avec le sourire, mais croyez moi, c’est pas facile ».

Vers une démolition ?

Quel devenir pour les immeubles des numéros 19 et 21 de la rue de Bourgogne ? Pour l’instant, rien n’est moins sûr " dans les bâtiments il y a de très grosses fissures et malheureusement avec les cavités qui sont en dessous ça peut s'effondrer n'importe quand" s'inquiète le maire, Serge Grouard .

Un dossier pour une déclaration de catastrophe naturelle a d’ores et déjà été déposé par la ville, détaille le maire. Des expertises ont été diligentées, pour savoir s’il est encore possible de sauver les deux immeubles. Impossible de les faire pour l’instant, les bâtiments bougent encore. "Il est possible qu'on soit amené à couler du sable ou du béton sous la chaussée pour essayer de stabiliser le sous sol" termine le maire.