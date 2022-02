Appel à l'aide pour retrouver Zipounette, un bébé kangourou disparu de son enclos de la ferme de La Bégude

Zipounette a disparu de son enclos de la ferme de La Bégude à Saint-Victor-de-Malcap depuis ce mercredi. Zipounette faisait partie d'une véritable petite famille kangourou et les membres de l'association sont désespérés car ils sont persuadés que l'animal a été volé.

Zip, Zipette et Zipounette, la petite famille kangourou

Mais où est passée Zipounette ? Zipounette, c'est un bébé kangourou de moins d'un an que l'association "Les amis de la Bégude" accueillait depuis une semaine dans sa ferme de Saint-Victor-de-Malcap, tout près de Saint-Ambroix. Et Zipounette a disparu de son enclos depuis ce mercredi. Zipounette faisait partie d'une véritable petite famille kangourou et les membres de l'association sont désespérés car ils sont persuadés que l'animal a été volé. Ils lancent un appel sur France Bleu Gard Lozère pour retrouver leur petit bébé wallaby.

Zipounette est pucée. Si vous pouvez aider l'association "Les amis de la Bégude", notez ces deux numéros : Frédérique au 07 66 46 51 55 et Ludmila au 06 28 06 29 99.