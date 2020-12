Appel à la prudence de la gendarmerie après six vols ou tentatives de vol dans le nord Deux-Sèvres

Six vols ou tentatives de vols ont été enregistrés autour de Bressuire, Secondigny et Moncoutant. Les gendarmes des Deux-Sèvres appellent à la prudence.

Sur sa page Facebook, la gendarmerie des Deux-Sèvres alerte sur six faits de vol et tentative de vol commis très récemment dans un secteur compris entre Bressuire, Secondigny et Moncoutant. Sont visés des cabanons de jardin pour y dérober du matériel électroportatif et de l'outillage.

Les gendarmes rappellent les bons réflexes - en image - comme fermer ses portes, fenêtres et volets, installer des lumières avec minuterie pour dissuader les cambrioleurs, placer ses objets de valeur en lieu sûr. Et en cas de présence suspecte, il faut composer le 17.