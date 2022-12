Appel à la prudence pour le réveillon : 48 personnes sont mortes sur les routes de Haute-Garonne en 2022

Il y aura énormément de monde sur les routes ce week-end, avec les retours de vacances ainsi que la nuit de la Saint-Sylvestre. Les autorités s’attendent à un trafic routier important dans le département de la Haute-Garonne. Les forces de l’ordre seront donc massivement mobilisées dans les jours à venir. Elles contrôleront les usagers de la route et rappelleront les messages de prévention liés à la conduite sur de longs trajets, mais aussi à la lutte contre l’alcoolémie, la consommation de stupéfiants, et plus globalement contre les conduites à risques.

ⓘ Publicité

Plus de 70 gendarmes seront mobilisés sur des dispositifs spécifiques de sécurité routières Un très gros contrôle a notamment été organisé au péage de Muret, sur l'A64 ce vendredi. En moins de deux heures, plus d’une quinzaine d’excès de vitesse ont été verbalisés.

Un contrôle en présence de Marc Zarrouati, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Occitanie. © Radio France - SM

Immobilisation administrative

Les gendarmes ont aussi appliqué une nouvelle disposition : l’immobilisation administrative. Un dispositif mis en place depuis un an dans le département de la Haute-Garonne et qui a concerné près de 530 véhicules en 2022. C'est une réussite pour Marc Zarrouati, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Occitanie : "Des personnes qui commettent des infractions graves : un excès de vitesse de plus de 50 km/h, des conduites sans permis... dans ces cas-là, sur délégation du préfet, les gendarmes sont autorisés à saisir le véhicule. C'est un dispositif très dissuasif. Quand, vous rentrez sans voiture, ça marque."

Lors du contrôle de Muret, au moins deux voitures ont été immobilisées. Il s’agit d’une Alpine roulant à 157 km/h au lieu de 90 et d’un 206 Peugeot conduite par un jeune conducteur ayant eu son permis dans l’année.

5.000 éthylotests

Dans leur arsenal pour que cette nuit de la Saint-Sylvestre se passe bien, les gendarmes de Haute-Garonne ont aussi 5.000 éthylotests. Un geste de prévention nécessaire estime le capitaine Christophe Barré, commandant en second de l’escadron départemental de sécurité routière : "C'est symbolique forcément. Quand on a bu de l'alcool, on sait si c'est trop ou pas. Mais c'est rappeler aux automobilistes qu'une belle fête, c'est quand on rentre en vie".

Ce contrôle de fin d’année a aussi été l’occasion pour les autorités de revenir sur les chiffres de la sécurité routière de l’année. Dans le département de la Haute-Garonne, 48 personnes sont décédées dans des accidents en 2022. Des chiffres que détaille Marc Zarrouati : "Ce qui ressort, c'est que comme chaque année, la vitesse intervient comme facteur aggravant dans 38 % des accidents mortels. Le second point important, c'est la question des conduites sous substances. Ça peut être de l'alcool, ça peut être des drogues qui pèsent dans un tiers des accidents. Après, il y a des questions évidemment d'inattention, de perte, de contrôle, etc."

"Ce qui revient aussi quand on fait le bilan de l'accidentologie, c'est le nombre important de motos impliquées dans des accidents mortels. Près d'un quart des accidents mortels sont des accidents avec des motos, poursuit Marc Zarrouati. Donc vraiment une vigilance très particulière."

Ces chiffres sont meilleurs que ceux de 2021 et 2021 où ont avait compté respectivement 64 et 53 morts sur les routes de Haute-Garonne.

loading

Une Alpine roulant à 157 km/h au lieu de 90 a notamment été immobilisé.