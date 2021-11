Appel à la vigilance après une explosion au centre de tri des déchets de Besançon

On ne jette pas tout et n'importe quoi dans un bac de tri, c'est en substance le message du Sybert à Besançon, dans un communiqué. Le syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets relate un incident, survenu le mercredi 3 novembre 2021 à 20h45. Une explosion s’est produite dans une presse à compacter les emballages métalliques, suscitant un début d'incendie.

L'explosion d'une bouteille d'oxygène

À l’origine de l'explosion, une bouteille d’oxygène, destinée à des activités de soudage. "Ce type de déchets n’a rien à faire dans le bac jaune où seuls sont acceptés les déchets recyclables (emballages, papiers, cartons)" précise le Sybert dans son communiqué. Les déchets de type bonbonnes de gaz, bouteilles d’oxygène ou encore extincteurs sont à rapporter en point de vente. En aucun cas ils ne doivent être jetés dans le bac jaune ou dans le bac gris.

L’explosion a engendré un départ de feu rapidement maîtrisé par les équipes du Sybert sur place. Il n'y a pas eu de blessé mais le centre de tri n’a pu reprendre son activité que le lendemain matin. "L’ampleur des dégâts matériels est en cours de chiffrage" poursuit le Sybert.

Des erreurs de tri en hausse depuis le confinement

Les erreurs de tri sont en constante hausse depuis le confinement selon le syndicat mixte et génèrent des "perturbations du processus de tri", mais peuvent aussi exposer les équipes du centre de tri (explosions, incendies, accidents corporels…). Elles sont aussi à l’origine d’importants dommages matériels (casses machine, détériorations, …) qui peuvent entraîner la fermeture du centre de tri.

Rappel des consignes et des bons gestes de tri

Les consignes de tri du bac jaune sont consultables sur le mémo-tri distribué avec votre calendrier de collecte ou disponible sur sybert.fr.

Les déchets acceptés et refusés en déchetterie sont également indiqués sur le site sybert.fr :

- les déchets refusés

- les déchets acceptés

En cas de doute, vous pouvez prendre contact avec le SYBERT au 03 81 21 15 60 pour vous diriger vers la bonne filière de tri.