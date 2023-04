Appel à témoin après l'accident dont a été victime un skater à Grenoble

La police de Grenoble cherche des témoins éventuels d'un accident survenu le 29 mars dernier entre 17h et 17h30 rue du Vercors. Il impliquait un Peugeot Partner blanc et un jeune homme de 25 ans qui circulait en skateboard. Ce dernier a été hospitalisé grièvement blessé au CHU Grenoble Alpes et son pronostic vital est toujours engagé.

Une manœuvre dangereuse de la camionnette ?

Selon les informations fournies par la police la fourgonnette immatriculée GC-218-JP, "aurait circulé à vive allure, en contresens de la circulation", dépassant une file de véhicules arrêtée au feu rouge par la gauche, en fauchant le jeune homme qui traversait au passage piéton, casque audio sur les oreilles, à hauteur du 49 rue du Vercors. Les enquêteurs signalent toutefois qu'aucun témoignage "satisfaisant n'a été recueilli quant à présent, aux fins de déterminer les circonstances exactes de cet accident". Toute personne ayant été témoin des faits est donc invitée à contacter le standard de l'Hôtel de police de Grenoble au 04-76-60-40-40.