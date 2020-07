Appel à témoins après l'accident mortel de vendredi sur la RN106

Un appel à témoins a été lancé par la police de Nîmes après un accident de la circulation mortel entre un camion et un scooter. C'était le vendredi 17 juillet au matin, sur la route nationale 106, dans le sens Nîmes-Alès, à 1,5 km de l'entrée de La Calmette.

Vendredi 17 juillet au matin, vers 7h15, le conducteur d'un scooter perdait la vie dans une collision avec un camion sur la RN106. Il circulait dans le sens Nîmes-Alès, à environ 1,5 km avant La Calmette. La police lance un appel à témoins pour tenter d'éclaircir les circonstances de cet accident. Le conducteur du scooter circulait sur un engin de marque Peugeot, modèle Citystar. Le camionneur impliqué, qui ne s'est pas arrêté, était lui à bord d'un camion droit de 19 tonnes, de couleur claire, sa benne était vide.

Si vous avez des informations qui permettraient aux enquêteurs d'identifier le conducteur ou le camion impliqué dans l'accident, il vous est demandé de contacter la brigade des accidents et des délits routiers au 04.66.27.31.47 ou 04.66.27.32.25 pendant les heures de bureaux entre 8h et 18h du lundi au vendredi. De nuit, les jours fériés et week-ends, composez le 17.