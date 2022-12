Appel à témoin après la disparition d'un étudiant américain entre Grenoble et Marseille

Le procureur de la République de Grenoble signale la disparition "inquiétante" d'un étudiant américain de 21 ans. Une enquête a été ouverte à la suite d'un signalement effectué par des étudiants le 29 novembre. La famille lance également un appel sur internet et dans les médias américains . Kenny Deland est venu à Grenoble pour effectuer des études de français, mais il aurait mal vécu cet exil et a expliqué plusieurs fois avoir eu du mal à se faire des amis. Il devait repartir de France le 15/12/22 mais ses parents n'ont plus de contact depuis novembre, "ce qui n'est pas dans ses habitudes" disent-ils, et il a disparu de son logement à Grenoble.

Capté par des caméras à Montélimar

Le jeune homme, vêtu d'une veste rouge et d'un bonnet gris, a été capté le 3 décembre par les caméras de surveillance d'un magasin Decathlon à Montélimar. Il a visiblement quitté Grenoble volontairement et a évoqué le souhait de se rendre à Marseille avant de repartir aux Etats-Unis. Si vous avez des précision à fournir il faut appeler le 06-21-86-67-94.