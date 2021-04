Appel à témoins après la disparition d'un habitant de Montauban à Toulouse

La police lance un avis de recherche pour retrouver un Montalbanais de 52 ans à Toulouse. Il était hospitalisé à Purpan et a quitté le CHU le 17 avril. Il est susceptible d’être désorienté ou confus. L'homme porte des lunettes et aurait peut-être un bracelet d’hospitalisation à son nom. Il est vêtu d’un jean délavé, d’un pull ras du coup bleu marine et d’un gilet sans manche bleu.

Deux numéros à joindre

Si vous croisez cet homme, utilisez le 05.61.12.75.84 ou le 77.777 (Unité Départementale de la Protection de la Famille) en dehors des horaires de bureaux.